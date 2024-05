Fonte : feedpress.me di 31 mag 2024

Era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara, insieme al marito, dopo l’omicidio. . . Su di. La donna a dicembre è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l’omicidio della figlia, accusata dall’indagine della Procura e dei carabinieri.

Arrestata in Pakistan la madre di Saman E' stata condannata all' ergastolo per l' omicidio della figlia