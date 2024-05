Arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)inladi. La donna è stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir Ladi, Nazia Shaheen 51 anni, è statain. La donna a dicembre scorso è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia per l’omicidio della figlia. È stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell’ambito delle attività d’indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana. Nazia era latitante dal primo maggio 2021, ovvero dal giorno in cui era tornata in patria da Novellara, insieme al marito, dopo l’omicidio. Su di lei c’era un mandato di cattura internazionale. Ora comparirà davanti ai giudici di Islamabad per iniziare l’iter di estradizione, che rispetto al marito, potrebbe essere più veloce visto che la donna è già giudicata da un tribunale per aver ucciso la propria figlia.