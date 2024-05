Arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas | deve scontare l’ergastolo per l’omicidio della figlia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nazia Shaheen, ladi, si trova in stato di arresto in. La 51enne a dicembre ha ricevuto una condanna aldalla Corte di Assise di Reggio Emilia per. Era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara, insieme al marito, dopo. Su di lei era in vigore un mandato di cattura internazionale. La donna è stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell’ambito delle attività d’indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana. Anche il padre è stato condannato al. Leggi anche: Il piano del padre dicon lo zio per punire il fidanzato: «Doveva picchiarlo solo per spaventarlo».