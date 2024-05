Arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) È statainNazia Shaheen, ladis, la diciottenne di originie assassinata nel 2021. Shaheen è stata condannata in Italia all'ergastolo perché ritenuta colpevole di avere ordinato l'omicidio della figlia. La 51enne era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara (Reggio Emilia), insieme al marito, Shabbar, accusato anche lui per l'omicidio di. Su di lei c'era un mandato di cattura internazionale. Ladiè stata ritrovata dalle autorità giudiziarie in un villaggio ai confini con il Kashmir, grazie alle indagini coordinate dall'Interpol e dalla polizia federale del. Nazia Shaheem comparirà davanti ai giudici di Islamabad per iniziare l'iter per l'estradizione.