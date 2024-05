Fonte : feedpress.me di 31 mag 2024

Il tennista azzurro ha battuto ed eliminato il numero 6 del mondo, il russo Andrey Rublev, in solo tre set. Tre set a zero anche per Jannik Sinner. L’altoatesino.

Arnaldi asfalta Rublev numero 6 l' azzurro vola al Roland Garros | 7-6 6-2 6-4 Anche Sinner ha vita facile