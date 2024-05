Armi in Ucraina Tajani | Ogni Paese decide per sé Mosca però non si illuda la Nato è unita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Parliamoci chiaro: l’Italia è dalla parte dell’e continuerà ad utilizzare tutto ciò che è in suo possesso per difendere l’da un punto di vista economico”. Antonio, da Praga a margine della riunione dei ministri degli Esteriin vista del summit di Washington, torna sul dibattito in corso sullea Kiev per la controffensivain terra russa. Un’accelerazione non prevista (e contraria alla Costituzione italiana ) che vede Roma contraria (“non siamo in guerra con la Russia”).: faremo di tutto per difenderla Dopo il via libera di Berlino e gli annunci del sottosegretario di Stato Usa, Anthony Blinken,chiarisce che non è all’ordine del giorno un utilizzo a tutto campo dellestatunitensi.