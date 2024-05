Arianna Meloni sul caso De Luca | Orgogliosa di mia sorella la reazione di una donna alla violenza verbale di un bullo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) La coda lunga di quanto accaduto a Caivano pochi giorni fa, quando la premier Giorgiaha strappato la scena durante l’inaugurazione di un centro sportivo presentandosi al governatore Vincenzo Decome «quella stronza di», non si è ancora esaurita. La leader di Fratelli d’Italia a capo del governo ha tenuto la sua posizione: «Sono stata insultata e mi sono difesa. E a questo certa sinistra ha risposto con un evidente doppiopesismo e con tutta la sua ipocrisia». E il presidente di Regione Campania le ha risposto definendo la sua«una performance un po’ volgare studiata a tavolino». In difesa della premier si schiera anche la, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, intervenendo a Mogliano Veneto a un evento elettorale per le Elezioni Europee.