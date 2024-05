Argento | perché il suo prezzo è salito alle stelle

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 31 maggio 2024) Uncresciuto a dismisura. Non è solamente l’oro quello che sta vivendo il periodo di maggior quotazione della sua esistenza. L’, infatti, sta avendo un boom incredibile sul mercato. Diversi fattori spingono molti investitori ad acquistare riserve di beni rifugio, anche l’sta facendo registrare una crescita che non si era mai vista negli ultimi 11 anni. In questo caso, però, la corsa delle quotazioni è determinata più da un aumento della domanda industriale che di quella finanziaria. Secondo un’intervista condotta su Fanpage, infatti, il professor Alessandro Giraudo, economista delle Grandes Écoles di Parigi, tutto è da ripercuotere ad un deficit.“Le ragioni sono molteplici. Primo: siamo davanti a un deficit dimolto molto importante.