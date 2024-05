Fonte : firenzepost di 31 mag 2024

E' accaduto alla Nicol di Anghiari in provincia di Arezzo, azienda orafa già visitata dai ladri quaranta giorni fa. . La notte scorsa, 31 maggio 2024, secondo quanto emerge, sarebbe stato rubato un ingente quantitativo di argento, per un valore di oltre 400mila euro L'articolo Arezzo: secondo furto di notte in una ditta orafa ad Anghiari.

Arezzo | secondo furto di notte in una ditta orafa ad Anghiari Colpo da oltre 400mila euro