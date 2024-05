Aquis Chronograph Iconico performante e sostenibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una casa orologiera svizzera conosciuta da sempre per la qualità dei suoi prodotti e per i costi sempre invitanti, rispetto alla concorrenza. Tra i segnatempo più iconici c’è sicuramente l’, orologio dotato di una enorme cassa in acciaio (45,50 mm) e di una lunetta unidirezionale con inserti in ceramica nera. Il modello può essere acquistato sia con il cinturino in caucciù che con il bracciale in acciaio. Il quadrante è blu sfumato, indici e lancette sono ben visibili nell’oscurità grazie a inserti di SuperLuminova BG W9. É animato da un calibro automatico su base Sellita modificato da Oris. Può scendere in profondità sott’acqua fino a 200 metri. Dal 1904 Oris produce a Hölstein splendidi orologi meccanici che donano gioia e fanno sorridere le persone.