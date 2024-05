Appuntamenti con l’arte in Italia a giugno

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’estate alle porte è l’occasione per progettare viaggi o uscite fuori porta per arricchire la testa e il gusto per il bello. Ecco qui treconin Italia a, da nord a sud per un giro nei musei tra storia, arte e bellezza. Mario Testino. A Beautiful World Inaugurata a Roma il 25 maggio, prosegue fino al 25 agosto a Palazzo Bonaparte (Piazza Venezia, 5) la mostra fotografica “A Beautiful World“, il nuovo progetto ideato da Mario Testino, uno dei più celebri fotografi contemporanei di moda a livello internazionale e uno dei ritrattisti più innovativi della sua generazione. Ha scattato le campagne moda più famose, ritratto le top model e i personaggi più celebri al mondo, tra cui Naomi Campbell. Kate Moss, Lady Diana e Madonna.