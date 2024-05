Anziani rimasti senza montascale | Il Comune si interessi al caso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024)e persone con problemi di deambulazione costretti a scalare l’Everest delle scale di casa perché ilnon è funzionante. Accade in via Mazzini 39, in una palazzina che ospita appartamenti protetti, per di più abitati da persone anziane o con difficoltà motorie. A rendere pubblica la vicenda è il consigliere Giovanni Bottiglieri, in quota Fratelli d’Italia, che ha protocollato a inizio maggio un’interpellanza che dovrà trovare risposta entro la fine dell’attuale mandato. Bottiglieri afferma di essere stato informato dei fatti "da diversi abitanti dello stabile che mi hanno contattato perché esasperati da una situazione che si protrae da mesi e che li mette in grande difficoltà. Ilinfatti, provvidenziale vista l’asdi ascensore per salire e scendere le scale, è guasto da moltissimo tempo e nessuno viene a ripararlo".