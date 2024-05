Anya Taylor-Joy | Tutti i suoi look da Furiosa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo aver assistito al Tenniscore - ultimo trend lanciato da Zendaya durante le première di Challengers - è arrivato il momento per-Joy di stupirci conda vera. È ormai partito da qualche settimana il tour promozionale dell’attrice statunitense protagonista della pellicola: A Mad Max Saga e per ogni tappa-Joy, insieme al suo stylist Ryan Hastings, è riuscita a regalarci incredibilifuturistici e sottili citazioni del film. Per il red carpet inaugurale del film l’attrice ha sfoggiato unpunk tutto cinture in pelle nera e grommet argentati firmato Ludovic de Saint Sernin, racchiudendo i capelli in un morbido chignon. A lasciare il segno è stato ilche omaggia il deserto dal colore terracotta scelto per la tappa australiana, composto da top asimmetrico e gonna in pelle a vita alta, proveniente dalla primavera estate 2024 di Rick Owens.