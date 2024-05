Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli | tra lunedì e martedì la presentazione

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 31 maggio 2024)– Manca solo l’annuncio ufficiale, ma l’accordo tra ilè stato raggiunto: il tecnico pugliese sarà ildel club azzurro.ha accettato un contratto triennale con uno stipendio annuo compreso tra i 6 e i 7 milioni di euro. Attualmente, è già in contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il direttore sportivo Giovanni Manna per la costruzione della nuova squadra, dopo una stagione molto deludente. Ilsta preparando laufficiale di, che potrebbe svolgersi al Teatro San Carlo, nel cuore della città, vicino alla fontana del Carciofo in Piazza Trieste e Trento, simbolo delle celebrazioni dei tifosi partenopei per le vittorie del club. Lapotrebbe avvenire già la prossima settimana.