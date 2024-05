Antonio Conte al Napoli | firmato l’accordo annuncio vicino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOre calde in casaper l’del nuovo allenatore. A meno di stravolgimenti dell’ultima ora, pare essere praticamente fatta per. Secondo i bene informati il tecnico leccese avrebbeun contratto triennale, intorno ai sette-otto milioni a stagione, a cui poi aggiungere un bel po’ di bonus legati al ritorno in Champions e allo Scudetto. Ci sarebbero ancora alcuni dettagli da sistemare prima dell’, dettagli relativi anche alle garanzie tecniche chieste dall’allenatore salentino chiamato a risollevare i partenopei dopo l’annata disastrosa appena conclusasi, a cominciare dalle conferme del capitano Giovanni Di Lorenzo (in rotta con il club) e dell’attaccante georgiano Kvicha Kvaratskhelia (che reclama il rinnovo) e dalla garanzia per il sostituto di Victor Osimhen (dato vicinissimo al PSG per il dopo Mbappè), conche avrebbe fatto il nome di Romelu Lukaku.