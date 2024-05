Anticipo TFR per acquistare casa o ristrutturarla non sempre il datore di lavoro lo concede | i casi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 31 maggio 2024) Se volete, nonildipuòrvi l’del TFR: tutti i. Il Trattamento di Fine Rapporto, o TFR, è un tipo di sostegno economico a cui ha diritto ogni lavoratore con un contratto da dipendente. Ed entra in gioco nel momento in cui si perde l’occupazione, per un periodo limitato e fino a quando si firmerà un nuovo contratto. Ci sono però alcuniin cui è possibile richiederne l’TFR, ecco quando è possibile riceverlo – Cityrumors.itCon un termine minimo fissato per almeno 8 anni di servizi prestati. E tra le varie motivazioni che possono indurre a questa richiesta, c’è l’acquisto dellao la ristrutturazione della stessa. Bisogna però fare chiarezza circa le condizioni e i limiti per procedere con la domanda.