Antenna vicino alle case La protesta dei residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) I cittadini di alcune vie del quartiere nord di Magenta hanno protocollato in Comune una lettera aperta raccogliendo 87 firme, rivolgendosi direttamente al sindaco Luca Del Gobbo. Sono idi via Spaventa, via Gen., Clèr (Borgo dei Fontanili), Dalla Chiesa e corso Europa. A destare preoccupazione è un palo che ospiterà un’SRB. "Stiamo esprimendo la nostra indignazione, il disappunto e lo scoramento – affermano – per la scelta di collocare in una zona densamente popolata, proprio sotto le nostre finestre, una grossaper la telefonia mobile, un palo dell’altezza di circa 25 metri". Le preoccupazioni deisono molteplici. Vertono attorno agli aspetti sanitari, estetici e paesaggistici, normativi. Del Gobbo spiega che sul tema ellettrosmog è in atto da tempo la collaborazione con il comitato della professoressa Filomena Battipaglia.