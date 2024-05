Annullati i biglietti della lotteria Il Miliardario | ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato l'annullamento deiistantanea Ila seguito di un furto. Il concessionario Lotterie Nazionali Srl ha presentato una formale denuncia per il furto, avvenuto il 28 maggio, di diversi pacchi diGratta e Vinci con codice 3095, del valore di 5 euro ciascuno. L'agenzia ha emanato una determinazione dirigenziale, pubblicata sul proprio sito, che rende nulli irubati. Questa misura è stata adottata per impedire la validazione deisottratti e la riscossione di eventuali premi associati. "Si richiama l'attenzione sulla rilevanza penale dei comportamenti relativi al trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato," sottolinea l'Adm, ribadendo le conseguenze legali per chi tenti di utilizzare irubati.