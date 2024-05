Fonte : ilfattoquotidiano di 31 mag 2024

Per me è stato abbastanza doloroso in realtà, soprattutto quando vivi un legame così intenso, così simbiotico. Ho 23 anni ne ho tante. Il risultato è quello di un disco ottimamente prodotto e realizzato che ha visto schierati in primo piano professionisti come Dardust, Edwyn Roberts, Alessandro La Cava, Cripo, Edwyn Roberts, Shune, Andry the Hitmaker, Okgiorgio, Zef, Strage e Cripo.

Angelina Mango mostra i Gioielli di famiglia | Da bimba avevo l’asma ma mi scatenavo con i miei genitori divertiti Vivo in simbiosi con mio fratello