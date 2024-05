Angelina Mango fuori l’album pokè melodrama il racconto track by track

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024)oggi poké, il primo album di inediti di, ecco ildelle canzoni che lo compongono Esce oggi venerdì 31 maggio poké(LaTarma Records, distribuito da ADA Music), il primo album di inediti diche riassume le sue diverse anime musicali: è un disco in cui la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. pokéfotografa le diverse sfumature di, la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi, di indossare con innata naturalezza l’abito dell’urban, le sonorità elettroniche, ma anche le melodie più pop fino a spingersi al rap e al drum and bass. In pokéemerge la natura poliedrica di, la capacità di sperimentare e la volontà di celebrare il valore della complessità di ognuno di noi, facendo appello a tutte le peculiarità che ci caratterizzano.