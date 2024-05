Andrey Rublev si scusa per il suo comportamento in campo | Non ricordo di aver fatto peggio in uno Slam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Deve cospargersi il capo di cenere. Il russo (n.6 del mondo) è stato sconfitto da Matteo Arnaldi, nel terzo turno del Roland Garros 2024. 7-6 (6) 6-2 6-4 lo score in favore dell’azzurro, che ha disputato una partita perfetta e ha saputo approfittare delle reazioni inconsulte del moscovita, irato con se stesso rispetto all’andamento del match. Ne ha parlato in conferenza stampa il russo: “Sono completamente deluso da me stesso per come mi sono comportato, per come ho agito, e nondi essermi mai comportatoin uno. Non c’è molto da dire“, la sincerità del n.6 ATP. “Non so cosa mi sia successo, a Madrid hodavvero un bel risultato. Ora sto giocando di nuovo bene, ma il problema è la testa, che praticamente mi ha affossato“, ha sottolineato