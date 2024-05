Andrea Guidotti E’ stato magnifico Ma è solo l’inizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)l’allenatore storico della Dorica Ancona in serie A élite. Poi le difficoltà del club, l’accordo con il Cus Ancona e infine quello con la Pb76 Chiaravalle che ha guidato negli ultimi tre anni fino alla promozione in A gold., che stagione è stata? "Un campionato, un percorso esaltante. Sono a Chiaravalle da tre anni, nel primo abbiamo raggiunto una salvezza storica, l’anno scorso siamo stati promossi in A silver e quest’anno in A gold. A inizio campionato nessuno avrebbe puntato su di noi. Ringrazio la società, a cominciare dal presidente Maltoni allo staff medico Centrocara di Battisti e al chiropratico Enrico, che non ci ha fatto mancare nulla, e un fantastico gruppo di ragazzi del posto, tra Ancona e Chiaravalle.