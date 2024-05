Andrea Favero non risponde sulla morte di Giada Zanola Ma per il gip ci sono gravi e precisi indizi che l’abbia spinta lui dal cavalcavia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si è avvalso della facoltà di nonre davanti al gip, il 39enne accusato di aver ucciso, la compagna 33enne precipitata da undell’A4 a Vigonza, in provincia di Padova. Fermato poco dopo il tragico fatto,resterà in carcere, con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Nonostante il suo rifiuto di parlare, il gip ha infatti accolto la sostanza dell’impianto accusatorio della procura, valutando che sussistano sussistano «e concordanti»di colpevolezza» a suo carico. Per questo ha emesso peruna nuova ordinanza di custodia cautelare, sebbene non abbia al contempo convalidato il provvedimento di fermo diato di delitto, ritenendo non vi siano per il 39enne i presupposti del pericolo di fuga.