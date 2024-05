Ancelotti | La costruzione da dietro? Se hai difensori dai piedi quadrati la soluzione migliore è la palla lunga

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024) Carlo, allenatore del Real Madrid, ha parlato con El Chiringuito in occasione della finale di Champions League che si giocherà domani contro il Borussia Dortmund. In un’ampia conversazione con Josep Pedrerol, l’allenatore italiano ha ripercorso diversi aspetti della stagione in corso e ha parlato apertamente dell’esonero di Xavi dal Barcellona.: «Xavi? Quando non c’è un buon rapporto con la società è meglio separarsi» Brutti presagi all’inizio della stagione . «Sì, lo ricordo, anche la fiducia del club nel prendere le decisioni giuste, ingaggiando Joselu, Fran García, Bellingham. È vero che abbiamo perso un pezzo molto importante (Benzema) nelle ultime due stagioni, ma con la certezza che in attacco avevamo tante risorse: Vinicius, Rodrygo, Bellingham, sapevamo che era era un giocatore che avrebbe fatto molto bene.