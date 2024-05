Ancelotti La Champions è la storia del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Cos’è laper il? Ladi questo club”. Non ha dubbi a riguardo Carlo, alla vigilia della finale di Wembley contro il Borussia Dortmund: il tecnico di Reggiolo va a caccia del suo quinto sigillo personale, i blancos sognano la coppa numero 15. “Siamo contenti di essere qui, solo due squadre ci arrivano e questo perchè lo hanno meritato più delle altre. Non è la prima volta che mi trovo qui, spero non sia l’ultima, ma l’avvicinamento lo abbiamo vissuto bene e ho fiducia nei miei giocatori, so che daranno tutto quello che hanno”. Anche se ormai è un veterano, per Carlo“è eccitante preparare questo tipo di partite. Sono stati tre anni molto fruttuosi e speriamo di chiudere questo triennio con una vittoria domani”.