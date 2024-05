Ambulanza demedicalizzata a San Giorgio del Sannio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)a Sandel, colloquio tra il sindaco Mastella e il direttore Volpe Benevento, 31 maggio 2024 – “In qualità di presidente del Comitato dei Sindaci dell’ASL, ho avuto stamane un colloquio con il direttore generale Gennaro Volpe circa il pericolo che, per cinque turni notturni nel mese di giugno, resti senza medico l’del 118 di Sandel. Un rischio che va evitato“, lo scrive in una nota Clemente Mastella.“Il direttore Volpe mi ha garantito che esaminerà la possibilità di una rimodulazione delle turnazioni ed esperirà ogni tentativo utile ad evitare il verificarsi di quest’evenienza: contiamo di poter scongiurare il pericolo che il 118 di Sandelresti privo di medico”, conclude Mastella Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articoloa Sandelproviene da Punto! - Il web magazine.