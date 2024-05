Fonte : anteprima24 di 31 mag 2024

Un rischio che va evitato”, lo scrive in una nota Clemente Mastella. . it. Tempo di lettura: < 1 minuto“In qualità di presidente del Comitato dei Sindaci dell’ASL, ho avuto stamane un colloquio con il direttore generale Gennaro Volpe circa il pericolo che, per cinque turni notturni nel mese di giugno, resti senza medico l’ambulanza del 118 di San Giorgio del Sannio.

Ambulanza demedicalizzata a San Giorgio del Sannio colloquio tra Mastella e Volpe