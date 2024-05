Amanda Knox a Novoli per l’udienza C’è il processo per la calunnia a Lumumba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) FIRENZEsi prepara a tornare nuovamente in Italia dagli Stati Uniti dove attualmente vive. Secondo quanto risulta all’Ansa, la studentessa sarà infatti al palagiustizia diil 5 giugno per partecipare aldella Corte d’assise d’appello chiamata a stabilire se sia responsabile dinei confronti di Patrick(nell’ambito della vicenda giudiziaria per l’omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia e per il quale è stata definitivamente assolta) dopo che la Cassazione ha annullato la condanna a tre anni rinviando il procedimento per valutare la configurabilità del reato in relazione solo al memoriale scritto dall’americana la mattina del 6 novembre del 2007. Quel giorno sono previste le eventuali repliche delle parti, poi la sentenza dei giudici.