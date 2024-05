Amadeus deride Bonolis | è invidioso del suo successo? Il gesto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sta facendo molto chiacchierare l'intervista di Paoloa Repubblica in cui il conduttore ha dichiarato che oggi, dopo tre ere della tv italiana, rifarebbe tutto. Tra le altre cose, ha parlato anche del Festival di Sanremo. Il giornalista gli ha fatto notare chese ne è andato facendo filtrare il fastidio per alcuni episodi: la richiesta di incontrare a pranzo Pino Insegno, che torna al timone di Reazione a Catena (QUI tutte le anticipazioni), quella di mettere Povia in gara a Sanremo: "Io Povia lo portai due volte a Sanremo. Lo riporterei se avesse un brano forte, non mi sono mai chiesto per chi vota un cantante. Può darsi che lo rifarò il Festival. A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di avere dato un contributo importante al cambiamento della kermesse".