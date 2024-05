Alma Guida | Oggi incontrerò i giocatori Il diesse? Farò un annuncio che vi stupirà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) A sentire il presidente Salvatoreil Fano ha già iniziato il percorso che porterà la società di via Toscanini alla prossima stagione sportiva. Cominciando col chiudere la nefasta stagione della retrocessione con il saldo degli onorari aie dipendenti vari della società granata. "Sono partito con l’evadere gli allenatori con i quali la società aveva una vertenza in atto – dice il presidente– ediversi". Il riferimento è ai tecnici precedenti Manolo Manoni, vale a dire Luca Spendolini e Giovanni Cornacchini i quali si sono succeduti alladella squadra tra novembre e marzo scorso. Poi dasaranno di scena gli atleti. Vedremo domani come è andata. Nell’incontro con questi ultimi è probabile che con alcuni di loro si parli pure di rinnovo per il prossimo campionato.