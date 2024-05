Allegri pronto a ripartire dalla Premier lo vuole il Manchester United

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Adnkronos) – Nessun periodo di stop o di pausa per l’ormai ex tecnico della Juventus, Massimilianoche dopo l’addio turbolento ai bianconeri èa ricominciare subito la sua avventura da allenatore efarlo inLeague. E’ interessato al tecnico toscano, infatti, il, secondo quanto riporta ultimejuve.it. L’allenatore scioglierà gli ultimi suoi dubbi su dove andare ad allenare e la scelta cadrà fuori dall’Italia, per tentare per la prima volta in carriera un’avventura all’estero, inLeague, in un club come loche ha avuto una stagione molto complicata, nonostante il successo finale in FA Cip contro i cugini del City. Un club con grandi potenzialità economiche e tecniche che deve tornare grande.