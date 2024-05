Allegri futuro in Premier League? Offerta dal Manchester United

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Massimilianopotrebbe ripartire dalladopo i momenti di tensione in Italia. Il tecnico livornese è stato esonerato dalla Juventus dopo la sfuriata post finale di Coppa Italia e adesso è in contatto con ilper la prossima stagione. I Red Devils sono reduci da una stagione molto complicata, nonostante il successo finale in FA Cup. La vittoria contro il City ha permesso allodi accedere alla seconda competizione europea in ordine di importanza, l’Europama non è bastata a Erik Ten Hag per guadagnarsi la riconferma e il nome di Massimilianoè stato subito tra i papabili. Le notizie dall’Inghilterra Secondo The Guardian i Red Devils avrebbero pensato di puntare su Thomas Tuchel, liberatosi dal Bayern Monaco ma quando la Vecchia Signora ha deciso di dire addio definitivamente disono cambiati tutti i progetti.