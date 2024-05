Fonte : ilrestodelcarlino di 31 mag 2024

È l’incontro fruttuoso fra due realtà diverse fra loro, ma entrambe preziose per il territorio di riferimento". L’aula verde realizzata all’interno del Parco didattico di Montebello, punto di riferimento per le scuole del territorio imolese, sarà fruibile anche per i numerosi laboratori che vengono svolti in collaborazione con il Ceas Imolese".

Alla scuola Pelloni Tabanelli Inaugurata una nuova ‘aula verde’