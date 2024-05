All American – stagione 6 | tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024) All6:che c’è dasuiLaNFL è finita, ma Allè tornata con la sua6 per soddisfere appieno la voglia di football. La serie della CW, che ha debuttato nel 2018, è incentrata su Spencer James (Daniel Ezra), un giocatore di football in ascesa della South Crenshaw High che viene reclutato dall’allenatore di Beverly Hills Billy Baker (Taye Diggs). Costretto a trasferirsi da Billy e dalla sua famiglia per proteggere il suo permesso di trasferimento, la serie segue Spencer mentre lotta per trovare il suo equilibrio tra il football, le storie d’amore, le amicizie e la sua doppia vita a Beverly Hills e Crenshaw. Nel corso degli anni, lo show è andato oltre il football per toccare vari argomenti, tra cui la violenza, le relazioni e il razzismo.