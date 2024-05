Alimenti Pulina UniSassari | Sostenibilità economica e ambientale vanno a braccetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - “Laè la chiave di volta dell'economicità perché se non si è efficienti e non si è sostenibilimente si produce di meno utilizzando più risorse. Essendo sostenibili, non solo dovrò attingere a meno risorse provenienti dalla natura, ma avrò anche meno scarichi. Ecco perché lae quella”. Lo ha detto Giuseppe, professore di Etica edegli Allevamenti presso l'Università di Sassari, a valle della conferenza stampa per la presentazione del Rapporto “La transizione digitale delle filiere italiane della carne” indetta su iniziativa del Senatore Antonio De Poli in collaborazione con la Fondazione per laDigitale, che si è tenuta nella mattinata del 29 maggio presso la Sala Caduti di Nassirya in Senato.