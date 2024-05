Alexander Zverev a processo a Berlino | fuori dal Roland Garros ci sono le accuse della sua ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) La rinascita tennistica diprosegue aldove sabato primo giugno scenderà in campo per il terzo turno dello Slam. Ma a oltre mille chilometri di distanza, a, è iniziato ilcontro il numero 4 del mondo, accusato di aver aggredito fisicamente una sua ex, che ha sempre negato tutte le, non si è presentato in tribunale in quanto al momento non è tenuto a comparire di persona. I fatti – La vecchia compagna Brenda Patea sostiene di essere stata spintonata contro un muro e soffocata dain seguito a una discussione, avvenuta nel 2020 nell’appartamento che all’epoca condividevano. Per questo motivo, con l’accusa di lesioni personali, il tedesco è stato raggiunto lo scorso ottobre da un provvedimento sanzionatorio secondo cui avrebbe dovuto pagare una multa di 488mila dollari (pari a 450mila euro).