Alessia Pifferi | chi è e cosa ha fatto alla figlia Diana il caso a Un giorno in Pretura

(Di venerdì 31 maggio 2024), una donna di Ponte Lambro a Milano, è diventata un nome noto in Italia per le ragioni più tragiche.è stata accusata dell’omicidio volontario della sua bambina di 18 mesi,. La piccola è morta di stenti dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni nel luglio 2022., chi è: ildi cronaca Ilcon protagonistarisale a luglio 2022, quando la donna ha lasciato la piccolanella loro abitazione di Ponte Lambro, un quartiere di Milano, per recarsi a Leffe, in provincia di Bergamo, dal suo compagno. Durante questo periodo, la bambina è stata trovata morta, sola in casa, senza cibo né acqua. Le autorità sono intervenute dopo la segnalazione del decesso eè stata arrestata con l' accusa di omicidio volontario aggravato.