Alessandro Preziosi legge l’ultimo discorso di Giacomo Matteotti in Parlamento TESTO E VIDEO

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ospite d’onore alla Camera dei deputati a Roma il 30 maggio 2024, l’attore partenopeoha interpretato, con accorata maestria, ilcon cui, il 30 maggio 1924, denunciava alle Camere i brogli elettorali e le violenze perpetrate dagli esponenti del Partito Fascista durante le consultazioni del mese precedente., arringato da diversi parlamentari fascisti, esponeva senza remore i metodi poco ortodossi utilizzati dal PNF per legittimare la propria ascesa al potere, due anni dopo la ‘marcia su Roma’. Anche a seguito di questa intemerata denuncia,poi avrebbe perso la vita, pochi giorni dopo, assassinato da una squadriglia della polizia politica del Duce, guidata da Amerigo Dùmini. A cento anni esatti dal primo, grande squarcio pubblico sulle malefatte fasciste, e in prossimità della Festa della Repubblica,ci aiuta a ripercorrere una pagina di storia abbastanza misconosciuta, dando voce, con abilità, all’indignazione trattenuta di, ma anche alla ferocia verbale dei fascisti che, in modo spesso scomposto, cercarono di controbattere le accuse del deputato socialista nato a Fratta Polesine nel 1885.