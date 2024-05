Fonte : superguidatv di 31 mag 2024

Non solo, la canzone è un invito a rinascere perchè dopo un momento di dolore c’è sempre la luce. Una canzone d’amore si, ma dal sound moderno e accattivante che cresce ascolto dopo ascolto contagiando l’ascoltatore in un vortice di emozioni! Il brano, scritto da Stefano Tognini (ZEF, che cura anche la produzione), Davide Petrella e BigMama, parla di un amore finito, ma che in realtà era già mezzo rotto.

Alessandra Amoroso e BigMama nel singolo – duetto Mezzo rotto | testo video e significato