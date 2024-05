Alessandra Amoroso e BigMama | ecco la hit estiva Mezzo Rotto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo i singoli con i Boomdabash,è tornata nella corsa al tormentone dell’estate, ma questa volta in compagnia di una collega. La cantante di Vivere a Colori ha duettato consulle note di. La canzone ha tutti gli ingredienti che servono per diventare una vera hitche ci farà ballare nei prossimi mesi al grido di: “Ro to to to to to to“. Già dall’esibizione a Battiti Live si capiva che eravamo difronte a un pezzone e adesso che possiamo ascoltare la versione studio siamo davanti ad una certezza. Queste due ‘hanno slayato, hanno servito’. E a voi è piaciuto? Vi piace, il nuovo singolo di? Sì No Vote ..Amore Eterno ma era giàto to to to…& Big Mama ci faranno ballare tutta l’estate! pic.