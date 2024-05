Alcol etilico sottratto alle accise | scatta sequestro preventivo per equivalente

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)di oltre 750 mila euro per due persone: un italiano e un polacco. Ieri, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno eseguito un decreto di, anche per, per oltre 750mila euro. Destinatari del provvedimento un cittadino italiano residente a San Lorenzello in provincia di Benevento e di un cittadino polacco residente a Sondrio. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Benevento. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento.