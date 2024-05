Alcaraz-Korda oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Carlosse la vedrà contro Sebastiannel terzo turno del, secondo Slam stagionale di scena sui campi in terra battuta di Parigi. Lo spagnolo è reduce dal faticoso successo ottenuto ai danni del qualificato olandese Jesper De Jong, battuto in quattro set e solamente dopo più di tre ore di gioco. Serve alzare l’asticella contro il top trenta a stelle e strisce, con cui si trova avanti per 3-1 nel bilancio degli scontri diretti. Uno si è disputato due anni fa proprio nel Major francese. Anche in quella circostanza si trattava di un sedicesimo di finale, conche riuscì a fare sua la partita in tre parziali. Il giovane iberico è l’indiziato numero uno per accedere agli ottavi secondo le quote dei bookmakers.