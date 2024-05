Alberto Matano non si schioda da Vita in Diretta | Sarò ancora qui a settembre

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 31 maggio 2024)- Lain“Non so che cosa farò dopo la prossimain, non so cosa avverrà”. Terminava con queste parole, un anno fa,il suo quarto anno alla guida del programma del pomeriggio di Rai 1, dando appuntamento alla stagione successiva. Stagione che, oggi, per Lainè arrivata alla conclusione. Dunque, cosa farà ora l’ex mezzobusto del TG1? Ovviamente, resterà dov’è. Il 9, quando partirà ufficialmente la stagione 2024/2025,darà il via al suo sesto anno consecutivo nei pomeriggi della rete ammiraglia Rai. Nel suo arrivederci a dopo l’estate, dunque, un grazie col cuore soprattutto ai telespettatori: “Il ringraziamento è per tutti ma soprattutto io voglio ringraziare voi, per questo affetto e amore che mi dimostrate qui e fuori da qui.