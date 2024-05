Fonte : velvetmag di 31 mag 2024

Non era mai riuscito a salire sul podio a Monaco dal suo debutto in F1. La principessa è apparsa radiosa all’evento sportivo. Il sovrano, accompagnato dalla principessa Charlene, ha voluto mettere in risalto il talento del campione di Formula 1, che ha saputo gestire la sua gara nonostante l’incidente al primo giro.

Alberto e Charlene di Monaco protagonisti in pubblico