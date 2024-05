Alberto Bollini CT Nazionale Under 20 al top al Galà Calcio Umbro

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di venerdì 31 maggio 2024) Successo per il Gran2024, andato in scena martedì sera alla Locanda del Cardinale di Assisi: tra i personaggi di spicco presenti il CT20. Bella cornice di pubblico in una location d’eccellenza come la Locanda del Cardinale, in cui si sono tenute le premiazioni della top11. Alessandro Rossi, attaccante classe 2001 dell’Ellera, è stato eletto miglior giocatore dell’Umbria per la stagione 2023-2024 durante il Grandel2024. Il riconoscimento è stato consegnato da Luigi Repace, presidente del Comitato regionaledella LegaDilettanti, e da Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell’Inter e attuale capo delegazione dell’Italia20. Rossi si è distinto nel campionato di Eccellenza grazie alle sue incredibili prestazioni e ai 19 gol segnati, che hanno contribuito al terzo posto dell’Ellera.