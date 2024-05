Albero in corteo e rogo per chiudere il Cantamaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Gran finale a Morro D’Alba per il ‘’. Oggi (ore 22) l’del Maggio da piazza Tarsetti verrà portato in, alla luce delle fiaccole, attorno alle mura della ‘Scarpa’ sino alla piazza Barcaroli, dove verrà bruciato in un grosso. Da anni, grazie all’addobbo dell’, si è sviluppata una credenza popolare. La gente fa a gara per appropriarsi dei pezzi di stoffa colorata con i quali i bambini di Morro hanno precedentemente addobbato l’. Attraverso quel piccolo lembo di stoffa si vuole esprimere un desiderio. Gettandolo nel fuoco si pensa che il proprio desiderio si avveri entro l’anno. Gruppi di suonatori e cantori popolari allieteranno la serata con musiche, canti e danze popolari, il tutto annaffiato dalla Lacrima, offerta insieme alle bruschette dal comitato organizzativo.