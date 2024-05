Al Teatro Petrarca l’I C Cesalpino mette in scena un’esplosione di creatività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Arezzo, 31 maggio 2024 – Giovedì 30 maggio aldi Arezzo gli alunni e studenti dell’I.C.hanno presentato un meraviglioso spettacolo, un incontro originale e creativo tra canto, danza, parole e voci. Ci sono i funamboli che camminano sopra un filo per andare a scoprire chi tiene l’altro capo. E ci sono coloro che si tengono aggrappati al filo, senza mai farsi domande né tantomeno chiedersi dove porta il filo. Come abili funamboli, i bambini e ragazzi dell’I.C.– protagonisti gli alunni delle scuole primarie Gamurrini, Pio Borri e Leonardo Bruni e della scuola media – hanno deciso di raccontare con entusiasmo tutta la loroattraverso diverse forme d’arte. “L’Istituto Comprensivovanta una pluridecennale tradizione di corsi ad Indirizzo Musicale: sono stati istituiti come sperimentazione nel 1977 e condotti ad ordinamento nel 1999” ci tiene a ricordare la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli.