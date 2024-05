Al Nassr-Al Hilal King’s Cup agonia per l’attaccante

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 31 maggio 2024) 2024-05-31 23:13:41 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Cristiano Ronaldo ha colpito un palo e ha perso il primo trofeo nazionale con l’Alper un soffio mentre la squadra della Saudi Pro League ha perso la finale della King Cup 2024 5-4 ai rigori contro l’Alin nove uomini dopo un pareggio per 1-1 dopo i tempi supplementari a Jeddah. Al, anche lui espulso, avrebbe vinto se Ali Al Hassan avesse trasformato il suo tiro dal dischetto nei rigori, solo che il portiere del Marocco Yassine Bounou parasse il tiro del centrocampista dell’Arabia Saudita. Dopo che Salem Aldawsari ha segnato il suo successivo rigore, Bounou ha fermato il tiro di Meshari Al-Nemer regalando una tripletta ai campioni della massima serie Al