Airbag difettosi in alcune auto Federconsumatori al fianco dei cittadini sanniti | la lista delle marche

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota diBenevento in merito addiche hanno palesato difetti negli aribag. Molti utenti stanno ricevendo raccomandate riguardo alle aziendemobilistiche coinvolte dal caso degli(prodotti dalla società Takata), numerose sono le criticità e i disagi di cui isono vittime. Nel frattempo, stiamo ricevendo segnalazioni da parte degli utenti coinvolti, che riguardano ormai numerose casemobilistiche, tra le quali, oltre alle citate Citroën e DSmobiles, Volkswagen, Nissan, Seat, Skoda e Audi. Sarebbe utile, in tal senso, che il Ministero dei Trasporti pubblichi nell’apposito albo dei richiami tutti i modelli dicoinvolti; non ci spieghiamo francamente perché non sia stato ancora fatto! Abbiamo inviato formale invito al ministro affinché si provveda alla pubblicazione, nonché invitandolo a farsi promotoreistanze dei moltissimi consumatori coinvolti nei confrontisocietà che hanno attivato le campagne di richiamo, al fine di assicurare aila migliore tutela e il ristoro dei disagi e dei danni che stanno subendo.