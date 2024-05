Aggredisce il padre e gli strappa a morsi il dito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - Picchiato dal figlio che gli ha persinoto ala falange di un, ilper proteggerlo finge di essere stato derubato e pestato da rapinatori. Orae figlio sono stati denunciati dai carabinieri di Catania, il primo per simulazione di reato. La pattuglia della Tenenza di Mascalucia dopo essere stata allertata, si era recata in una via della periferia nord del paese, dove era stato segnalato un uomo vittima di rapina. Giunti in strada nel giro di pochi minuti, dinanzi al portone di una villa su più livelli, i militari hanno trovato un 60enne col volto tumefatto e ilsanguinante, che stava ricevendo le prime cure da parte dei sanitari del 118. In quel frangente ha raccontato di essere stato aggreda due ragazzi che lo avrebbero raggiunto a bordo di uno scooter, nel tentativo di rubargli il borsello, ma poi, in seguito alla sua reazione, lo avrebbero aggree picchiato, fino al punto che uno dei due gli avrebbe staccato, con un morso, la falange dell'anulare sinistro.